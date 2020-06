Run the Jewels brengt hun vierde studioalbum RTJ4 twee dagen eerder uit dan gepland. Het hiphopduo hoopt hun fans hiermee wat afleiding te bieden.

"Waarom wachten?" zegt de groep op Twitter. "De wereld wordt momenteel geïnfecteerd met onzin, dus hier is iets rauws om te beluisteren. We hopen dat het jullie wat vreugde kan brengen."

RTJ4 is het eerste album van het duo sinds RTJ3 uit 2016 en is gratis te beluisteren via hun website.

Tot dusver heeft Run The Jewels twee nummers van de plaat gedeeld: Ooh LA LA met Greg Nice en DJ Premier, en The Yankee and the Brave.

Op het nieuwe album werken de twee samen met onder anderen 2 Chainz, Pharrell Williams, Mavis Staples en Josh Homme.

Het duo, bekend onder de namen Killer Mike en El-P, is niet helemaal stil geweest sinds 2016. In oktober werkten ze samen met Danny Brown aan het nummer3 Tearz, en in november 2019 waren ze te horen op Kings & Queens van DJ Shadow.

Killer Mike gaf toespraak tijdens protesten

Killer Mike gaf onlangs een toespraak tijdens een persconferentie in Atlanta, die werd gehouden wegens de Black Lives Matter-protesten. Zijn speech, waarin de artiest onder meer mensen aanspoorde te gaan stemmen, werd vervolgens volop via het internet gedeeld.

De protesten zijn het gevolg van een video waarin een politieagent in de stad Minneapolis een ongewapende Afro-Amerikaanse man, de 46-jarige George Floyd, tegen de grond houdt door zijn knie minutenlang op diens nek te drukken. In de video is te horen dat de man aangeeft dat hij niet kan ademen. Hij overleed uiteindelijk.