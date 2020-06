Nick Cave laat zijn Gucci-sokken veilen om een ​​onafhankelijk Londens poppodium te steunen. Trinity, dat normaal gesproken tweehonderd bezoekers kan ontvangen, heeft het moeilijk door de coronacrisis.

Bekende artiesten als Kate Nash, Chase & Status, Bastille, Bombay Bicycle Club en Scouting For Girls traden aan het begin van hun carrière op in Trinity.

Eigenaar Chris Perdue begon met crowdfunding om zijn poppodium in Noord-Londen overeind te houden tijdens de coronacrisis. Zijn zaak komt namelijk niet in aanmerking voor een subsidie. Perdue hoopt met de actie 20.000 Britse pond (ruim 22.000 euro) op te halen.

Een vriend van Perdue die - net als de eigenaar zelf - groot fan van Nick Cave is, nam contact met de frontman van The Bad Seeds op om de actie onder de aandacht te brengen. Ook hoopte hij van de muzikant een item te krijgen om te kunnen veilen.

Cave ontwierp hierop een kunstwerk rond een nieuw paar Gucci-sokken. "Dit paar sprankelende sokken is officieel eigendom van Nick Cave en is een verdomd fortuin waard", staat in een tekst naast het paar sokken.

De veiling begint op 4 juni. Geïnteresseerden krijgen een week de tijd om een bod uit te brengen.