Warner Music Group en de Blavatnik Family Foundation van topman Len Blavatnik, stellen een bedrag van 100 miljoen dollar (89,38 miljoen euro) beschikbaar ter ondersteuning van goede doelen die zich inzetten voor sociale rechtvaardigheid en campagnes tegen geweld en racisme.

Een adviespanel bestaande uit aangestelden van Warner Music Group en de Blavatnik Family Foundation gaat procedures instellen om mensen en organisaties in de muziekindustrie die gelijke kansen, diversiteit en inclusie bevorderen te ondersteunen. Het adviespanel bepaalt het bedrag van de financiële giften en wanneer ze worden verstrekt.

Steve Cooper, CEO van Warner Music Group, zegt hierover in een verklaring: "Dit fonds zal de buitengewone, toegewijde organisaties ondersteunen die in de frontlinie staan ​​in de strijd tegen racisme en onrecht en die hulpbehoevenden in de muziekindustrie helpen. Ons adviespanel, dat zal putten uit een diverse dwarsdoorsnede van mensen uit ons team en de bredere gemeenschap, zal ons helpen bewust te zijn van de manier waarop wij impact maken."

"We zijn vastbesloten om op een duurzame manier een bijdrage te leveren aan de inspanningen om echte verandering teweeg te brengen", aldus Cooper.

Grote protesten tegen racisme en geweld

Het nieuws dat Warner Music Group geld beschikbaar stelt om in te zetten tegen geweld en racisme komt anderhalve week nadat de zwarte Amerikaan George Floyd door politiegeweld om het leven is gekomen.

Floyd werd aangehouden in Minneapolis voor een vermeend klein vergrijp, waarna een witte agent negen minuten lang op zijn nek ging zitten. De man maakte meerdere keren duidelijk niet te kunnen ademen. Hij overleed ter plekke. Sindsdien vinden er in de Verenigde Staten op grote schaal protesten plaats.