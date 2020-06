Robbie Williams heeft tijdens de coronacris aan een nieuw album gewerkt, vertelt hij aan The Mirror. Naar eigen zeggen werkt hij aan een discoalbum en experimenteert hij met dance en elektronische muziek.

De zanger vertelt dat hij voordat de lockdown begon al 24 nieuwe nummers met een discovibe had opgenomen en daar graag een album van maakt. Tijdens de coronacrisis heeft hij vervolgens twintig nummers in het dancegenre geschreven.

"Ik heb nieuwe muziek geschreven en ben er erg enthousiast over", zegt Williams daarover. "Ik begeef me in een nieuw muzikaal genre, een genre waar ik me nog niet eerder aan heb gewaagd." De 46-jarige Brit kijkt ernaar uit fans zijn nieuwe muzikale richting te laten horen.

De zanger heeft tijdens de coronacrisis ook weer muziek gemaakt met zijn oude Take That-collega's. Hij werd tijdens een recent online concert vergezeld door Gary Barlow, Mark Owen en Howard Donald, waarbij ieder vanuit zijn eigen huis zong. Het vijfde lid van de originele boyband, Jason Orange, deed niet mee.