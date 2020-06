Tino Martin is achteraf blij dat zijn vanwege de coronacrisis uitgestelde shows in de Amsterdamse Ziggo Dome niet in december ingehaald konden worden, maar verplaatst werden naar 2021. Volgens de zanger is het nog lang niet zeker dat grote concerten in december mogelijk zijn, vertelt hij in het NPO Radio 2-programma Wout2day.

"Ik wilde het eerst in december inhalen, maar de Ziggo Dome was vol", aldus Martin. "Nu ben ik echter zelfs blij dat ze naar volgend jaar zijn verplaatst, omdat het nu al helemaal niet reëel is dat het in december kan."

Martin mag ondanks de coronacrisis naar eigen zeggen niet mopperen. "We zijn helemaal lamgelegd door deze coronacrisis in onze industrie, maar tegelijkertijd heb ik ook veel nieuwe dingen gedaan en ondernomen. Ik heb niet helemaal stilgezeten."

Eind maart zag Martin zich genoodzaakt om de Viva Las Vegas-concerten in de Amsterdamse Ziggo Dome uit te stellen, omdat het kabinet vanwege de uitbraak van het coronavirus alle evenementen had verboden. De zanger geeft de concerten nu op 30 april en 1 mei 2021. Eerder gekochte kaarten blijven geldig.

