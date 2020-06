Poppodia en concertzalen mogen vanaf maandag 1 juni weer dertig bezoekers ontvangen en vanaf juli honderd. Wat is daardoor weer mogelijk en hoe is er achter de schermen gewerkt om dit voor elkaar te krijgen? NU.nl sprak met de Effenaar, Paradiso en TivoliVredenburg over de versoepeling van de maatregelen.

"Vanaf de dag dat wij moesten sluiten, zijn we aan de slag gegaan met wat er nog wél kan", vertelt Robert Schaeffer, hoofd programma van het Eindhovense poppodium de Effenaar. "De volgende dag zijn we begonnen met het uitzetten van livesessies - The Isolation Sessions - via streaming. Op 21 juni doen wij dat honderd dagen. Honderd dagen, honderd bands. Daar zijn wij ontzettend trots op. Wat natuurlijk enorm leuk is, is dat er er ook weer mensen aanwezig kunnen zijn bij die optredens."

Schaeffer vertelt dat de Effenaar ook druk in de weer is om muziek naar de Eindhovense terrassen te brengen. "We willen iets doen voor de stad."

Ook bij Paradiso is achter de schermen druk gewerkt om een programma samen te stellen dat voldoet aan alle maatregelen en richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Jurry Oortwijn, hoofd marketing en publiciteit: "We proberen ons elke keer aan te passen aan de regelgeving. Daardoor viel het eerste evenement dat wij wilden organiseren een beetje in het water. Het zou een echt een dansfeest zijn: het Oud Hollandsch Acid Feest. Omdat bezoekers moeten zitten, bedachten we ons om hele grote stoelen neer te zetten zodat ze daar op kunnen dansen."

'Niet mogelijk om een rendabel programma te maken'

Het Utrechtse muziekgebouw TivoliVredenburg begint de komende twee weken met Op een kier, een initiatief waarbij drie concerten per dag worden gehouden. "Het is voor ons om te oefenen, om te zien hoe we mensen zonder al te veel gedoe in en uit een zaal kunnen krijgen. Na die veertien dagen willen we een ander soort programma bieden, waarbij bezoekers een langs meerdere concerten door ons gebouw gaan", aldus Lieke Timmermans, manager marketing en communicatie.

De genoemde concertzalen bieden programma's aan, maar verdienen daar niet aan. Volgens Oortwijn doet Paradiso het vooral om het moreel van de medewerkers hoog te houden en de bezoekers iets te kunnen aanbieden. Hij begrijpt waarom poppodia niet opengaan, hoewel dat vanaf maandag weer kan. "Het is onder deze omstandigheden niet mogelijk om een rendabel programma te maken. We verdienen niets aan de programma's die we de komende weken gaan neerzetten. Wij hebben best wel veel vaste mensen in dienst, die we toch al betalen. Bij andere poppodia wordt meer gewerkt met zzp'ers. Logisch als ze daar minder staan te springen om open te gaan."

'Het is speculeren'

Hoe het er na 1 september uit zal zien, is moeilijk te zeggen. Schaeffer: "Het is speculeren. We moeten ervan uitgaan dat er straks na 1 september weer iets meer mag. Maar wat precies, moet nog blijken. Dit betekent dat wij achter de schermen allemaal scenario's openhouden en met artiesten spreken over eventuele nieuwe datums. We zijn met de hele industrie continu bezig allemaal alternatieven te bedenken."

Dat kan Oortwijn beamen. "Internationale optredens zitten er dit jaar niet meer in. Ze staan nog wel op onze site, maar waarschijnlijk gaan die er waarschijnlijk allemaal af. Onze enige hoop is nog op december, misschien dat we dan nog een volle grote zaal kunnen hebben met een Nederlandse band. Bij sommige internationale artiesten is een datum al tot drie keer toe verschoven. Er zijn ook al artiesten die hun optreden hadden verschoven naar maart 2021, maar het nu al willen verschuiven naar oktober 2021. We hebben vijftienhonderd programma's per jaar, dus dan kun je je wel voorstellen dat dit een bizarre wissel is."

Timmermans hoopt dat er snel meer mogelijkheden zijn. "Wij houden het wel tot het einde van het jaar vol, maar vooral kleinere instellingen zijn natuurlijk veel kwetsbaarder. Die zullen wel eerder omvallen."