Sinéad O'Connor is van plan om assistent in de gezondheidszorg te worden. Dat vertelde de zangeres in de Ierse versie van The Late Late Show. Ze zou zijn toegelaten tot een nieuw universiteitsprogramma.

O'Connor werd door presentator Ryan Tubridy gevraagd naar haar eerdere uitspraken over het willen werken in de hospicezorg.

"Ik ben toegelaten om in september te beginnen aan een cursus voor gezondheidszorgondersteuning aan het Bray Institute of Further Education", zei de 53-jarige zangeres.

De zangeres liet weten dat de nieuwe cursus zou betekenen dat ze "een diploma ontvangt en kan werken als assistent in de gezondheidszorg". O'Connor: "Je kunt echt op elk gebied als zorgondersteuner werken. Maar het gebied waarin ik in het bijzonder wil werken, is hospicewerk. Palliatieve zorg, als metgezel. Ik zou het liefst terminaal zieke mensen begeleiden die om de een of andere reden geen familie hebben of alleen zijn."

De corona-uitbraak heeft O'Connor naar eigen zeggen een impuls gegeven. "Als ik deze cursus twee jaar geleden had gevolgd, had ik nu aan het werk kunnen gaan en mensen kunnen helpen. Wat ik graag had willen doen."

De Nothing Compares 2 U-zangeres "hoopt dat ze het redt", maar zegt anders net zolang door te gaan tot het wel lukt.