LAKSHMI gaat in het najaar op tournee door Nederland. In de voorstelling Huidhonger zal de 27-jarige zangeres eigen nummers en covers zingen en daarnaast monologen over de huidige situatie voordragen.

"Onderwerpen als eenzaamheid, intimiteit en verlangen liggen dicht bij haarzelf, daarom koos ze ervoor de voorstelling Huidhonger te noemen", wordt in een persbericht vermeld.

De zangeres, die eerder de voorstelling Adem maakte, vertelt en zingt in haar voorstelling onder meer over het gevoel ergens bij te horen.

"Door covers, eigen nummers en monologen belicht ze zoveel mogelijk stukjes over eenzaamheid, aanraking en genegenheid. Ook zal ze nieuwe energie meegeven om vol vertrouwen de nieuwe wereld aan te kunnen."

Theaters mogen vanaf 1 juli weer honderd bezoekers tegelijk ontvangen. Wanneer LAKSHMI in de theaters te zien zal zijn, wordt later bekendgemaakt.

