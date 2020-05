Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Lady Gaga & Blackpink - Sour Candy

Lady Gaga brengt haar eerste album in vier jaar uit. Chromatica is de opvolger van Joanne dat in 2016 verscheen. Op de plaat keert de popster terug naar de dansbare popmuziek, dit keer met invloeden uit de housemuziek van de jaren negentig. Op de plaat werkt de zangeres samen met Ariana Grande en Elton John. Ook nam ze een lied op met de Koreaanse popband Blackpink, die eerder ook al met Dua Lipa samenwerkte.

Beluister Sour Candy hier

Emma Heesters - Waar Ga Je Heen

Emma Heesters oogstte bekendheid met haar YouTube-kanaal waarop ze covers van andermans liedjes zingt. De zangeres heeft inmiddels meer dan twee miljoen volgers en werd uitgenodigd mee te doen aan het televisieprogramma Beste Zangers. Na haar deelname scoorde ze hits met Rolf Sanchez en Kris Kross Amsterdam en Tino Martin. Nu brengt ze haar eerste eigen solosingle uit die de titel Waar Ga Je Heen draagt.

Beluister het nummer hier

Elettra Lamborghini, La$$a en Bizzey - Hola Kitty

Bizzey heeft een nummer opgenomen met Elettra Lamborghini, de verloofde van dj Afrojack. De Italiaanse werd bij het grote publiek bekend dankzij realityseries als Big Brother en Geordie Shore en begon vervolgens een muziekcarrière. Ze scoorde al enige hits in haar thuisland en Spanje en hoopt met Hola Kitty ook in Nederland voet aan de grond te krijgen. Voor Bizzey is dit niet het enige nieuwe werk dat deze week verschijnt. Ook Doorheen, een samenwerking met Bilal Wahib, Ronnie Flex en Ramiks, komt op vrijdag uit.

Beluister het nummer hier

Boef - Treinstation

Boef kondigt op Instagram aan dat er een nieuw album van hem zit aan te komen. Hij laat weten dat Treinstation de eerste single van deze plaat is. Hij blikt op de plaat terug op tijden waarin hij niets had en op het treinstation sliep. Hij rapt dat hij God dankbaar is voor zijn succes, omdat het Gods wil is dat zijn muziek nu aanslaat. "Ik moet een miljonair zijn voor mijn kleine komt", aldus Boef over zijn doelen voor de toekomst.

Beluister het nummer hier

Miss Montreal - Als Je Alles Weet

Miss Montreal was een van de artiesten die in maart meedeed aan de Holland zingt Hazes-concertreeks, die vroegtijdig werd afgebroken door de uitbraak van het coronavirus. Ze zong daar het lied Als Je Alles Weet en besluit dat nu als single uit te brengen. "Ik had het nummer zelf uitgekozen, want ik was er meteen verliefd op. Nu bleven jullie maar vragen of ik het nummer alsjeblieft met de band op wilde nemen, en dat heb ik nu gedaan, puur om deze herinnering te koesteren", schrijft ze op Instagram.

Beluister het nummer hier