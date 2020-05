The Strokes zijn bevestigd als headliner van het festival Best Kept Secret in 2021. De Amerikaanse band, bekend van hits als Last Nite, Juicebox en Reptilia, sluit het festival op zaterdag 12 juni 2021 op het hoofdpodium af.

The Strokes zouden eigenlijk dit jaar al de headliner van het festival zijn, maar deze editie kon vanwege de coronacrisis niet doorgaan.

Festivaldirecteur Maurits Westerik is blij met de bevestiging voor volgend jaar. "The Strokes zijn nog steeds de invloedrijkste band in mijn leven. Dat deze band de headliner blijft, is een droom die werkelijkheid wordt", aldus Westerik.

De band was in 2006 in de Heineken Music Hall (nu AFAS Live) voor het laatst in Nederland te zien. Vanwege de release van het album The New Abnormal in april had de band vele festivalshows in Europa op de planning staan.

Best Kept Secret 2021 is de achtste editie en vindt op 11, 12 en 13 juni 2021 plaats op evenemententerrein Beekse Bergen in Hilvarenbeek.

Over twee weken gaan de tickets in de verkoop en maakt de organisatie de line-up bekend. De aangeschafte tickets en accommodaties voor Best Kept Secret 2020 blijven geldig voor de editie van 2021.