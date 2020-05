Als gevolg van de coronacrisis kunnen veel evenementen niet doorgaan: concerten, theaterstukken en festivals worden uitgesteld of afgelast. Om ervoor te zorgen dat consumenten niet massaal hun geld terugvragen, is het initiatief 'Bewaar je ticket, geniet later' gestart. Maar welke rechten hebben consumenten hierbij en wat gebeurt er als een organisator of poppodium in de tussentijd toch failliet gaat?

"Bij faillissement ben je je geld kwijt", zegt Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) en een van de initiatiefnemers, tegen NU.nl.

"Het is nu eenmaal zo in het Nederlandse recht dat je als consument geen preferente schuldeiser bent, als consument sta je achteraan in de rij. Maar artiesten hebben dan ook geen werk meer en medewerkers zijn hun baan kwijt. Op zo'n moment lijdt iedereen."

Aanvankelijk wilde de culturele sector een noodwet, waarbij het consumentenrecht tijdelijk werd uitgesteld. Schans: "De sector werd ook maar geconfronteerd met iets dat volkomen onduidelijk was en de overheid kwam met generieke maatregelen waarvan wij niet wisten of ze gingen werken of niet. Als in de tussentijd dan ook nog eens een keer een bank run op de tickets ontstaat, dan valt de hele sector in elkaar. Ook grote organisaties als MOJO en ID&T."

Zo'n noodwet bleek echter onhaalbaar, dus is de Bewaar je ticket-regeling in het leven geroepen.

Een druppel op de gloeiende plaat

Gerard Spierenburg, woordvoerder consumentenrecht bij de Consumentenbond heeft er alle begrip voor dat de regeling is ontstaan, maar er zitten volgens hem wel wat haken en ogen aan. "Je ziet twee problemen. Als een evenement wordt afgelast, krijg je wel gewoon je geld terug, maar dan binnen drie maanden in plaats van een paar weken. Maar als een evenement wordt verplaatst, dan krijg je een maand na die nieuwe datum pas je geld terug."

"Wat wij nu steeds meer zien gebeuren, is dat alle organisatoren zeggen: wij gelasten het evenement niet af, maar wij stellen het uit", zegt Spierenburg. "Bij jaarlijkse evenementen is dat natuurlijk flauwekul. Dat is geen uitstel, in dat geval komt de editie van 2020 te vervallen en is die gewoon afgelast. Wij vinden dat je dan als consument gewoon je geld terug zou moeten kunnen krijgen."

Schans begrijpt het standpunt van de Consumentenbond, maar doet er alles aan om de cultuursector te redden. "Er is nu een tweede pakket steunregelingen vanuit het kabinet, dat is alleen een druppel op een gloeiende plaat. Dat organisaties om gaan vallen is evident, maar dat proberen wij te verhelpen. Deze regeling is daarbij de mogelijkheid met de meeste kans van slagen."

Het kip of het ei

"Het is een beetje het kip of het ei", vindt Schans. "Als mensen nu massaal geld terugvragen omdat ze bang zijn dat een organisatie failliet gaat, dan gaat deze juist daardoor failliet. De sector gaat hier ook nog wel een jaar of twee, drie, vier last van hebben. Maar je verspreidt het risico op deze manier wel over meerdere jaren."

Donderdag werd bekend dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die het initiatief steunt, onderzoek doet naar voucherregelingen in vijf verschillende sectoren, waaronder ook Bewaar je ticket.

Hierover zegt Edwin van Houten, directeur consumenten van de ACM, in een verklaring: "Consumenten hebben recht op hun geld terug als een bedrijf een dienst niet levert. Maar als alle bedrijven nu al hun klanten in één keer moeten terugbetalen, zouden veel bedrijven failliet kunnen gaan. Dan kun je als consument ook niets claimen."

"Een voucher kan daarom nu een redelijk alternatief zijn. Maar dan moet deze voor de consument wel een volwaardige vervanging zijn en moet hij weten waarvoor hij kiest. Het is in het belang van consumenten én bedrijven dat dit goed gaat. Wij blijven voucherregelingen actief in de gaten houden."

