Billie Eilish heeft een korte film over bodyshaming op YouTube gezet. De video, die de titel Not My Responsibility draagt, was bedoeld voor de wegens het coronavirus afgezegde tour van de zangeres.

Eilish begon in maart in Miami aan haar Where Do We Go?-wereldtour, maar moest de concertreeks al na enkele avonden afbreken wegens de uitbraak van het coronavirus. Tijdens de show zou de zangeres het filmpje tussen de liedjes door laten zien.

In de video is te zien hoe Eilish zich uitkleedt en onder water verdwijnt. De zangeres is in een monoloog te horen, waarin ze zegt de ogen van de wereld altijd op zich te voelen, omdat men altijd een mening heeft over haar lichaam en haar kledingkeuze.

"Als ik comfortabele kleding draag ben ik geen vrouw. Als ik de lagen uittrek ben ik een slet. Hoewel je mijn lichaam nooit gezien hebt, oordeel je erover en reken je me erop af", zegt ze in de video.

"Of ik nu meer of minder kleding draag, wie bepaalt wat dat over mij zegt en wat dat betekent? Is mijn waardigheid gebaseerd op jouw perceptie? Of is jouw mening over mij niet mijn verantwoordelijkheid?", vraagt Eilish zich hardop af.

De achttienjarige zangeres bracht in 2019 haar debuutalbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go? uit. De plaat met daarop de hit Bad Guy leverde haar vijf Grammy's op. Daarna bracht ze de hits Everything I Wanted en Bond-soundtrack No Time To Die uit. Eilish zou in juli optreden in de Amsterdamse Ziggo Dome.