DI-RECT is voor het derde jaar op rij genomineerd voor de Gouden Notekraker. De prijs wordt door auteursrechtenorganisatie Sena en de Nederlandse Toonkunstenaarsbond (NTB) jaarlijks uitgereikt aan de muzikant met het meest uitzonderlijke en invloedrijke live-optreden.

De uitreiking vindt op 22 september plaats in het Amsterdamse poppodium Paradiso. Naast de Haagse band DI-RECT zijn ook Akwasi, Chef' Special, Danny Vera, DeWolff, Eefje de Visser, Fresku, Henny Vrienten, Michelle David & the Gospel Sessions en Typhoon genomineerd.

DI-RECT greep bij de voorgaande twee nominaties telkens naast de prijs. In 2018 ging de eretitel naar de Portugese zangeres Magda Mendes, terwijl vorig jaar de Amsterdamse band My Baby met de titel ervandoor ging.

De 35.000 muzikanten die aangesloten zijn bij Serena en NTB kunnen de komende maanden hun stem uitbrengen op de genomineerden.

Het is door de coronacrisis nog niet duidelijk in welke vorm de ceremonie in Paradiso plaatsvindt. In elk geval is de presentatie in handen van Jan-Willem Roodbeen, presentator bij NPO Radio 2.