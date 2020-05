Het vierde studioalbum van Ellie Goulding komt op 17 juli uit, meldt de Britse zangeres woensdag op Twitter. Brightest Blue is de opvolger van Delirium, dat in 2015 verscheen.

Goulding bracht in 2018 de single Close to Me uit, dat de eerste single zou worden van haar vierde album.

Begin 2019 werd bekend dat de zangeres werkte aan de opvolger van haar derde album en dat die plaat nog in datzelfde jaar zou verschijnen. Om onbekende redenen werd de release uitgesteld.

Goulding vertelde eerder in een interview met Heart dat haar nieuwe album twee stijlen zal bevatten: een aantal klassiekere popliedjes die Goulding schreef toen ze in New York woonde, en nummers die moderner van stijl zijn en volgens de zangeres haar alter ego vertegenwoordigen.

De 33-jarige artieste brak in 2011 door met de single Lights en scoorde grote hits met I Need Your Love (samenwerking met Calvin Harris), Burn en Love Me Like You Do, dat stond op het soundtrackalbum van Fifty Shades of Grey.