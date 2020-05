De langverwachte Doobie Brothers-tournee ter ere van het vijftigjarig bestaan van de band is verplaatst naar 2021. Tijdens de tournee zou onder anderen de voormalige toetsenist en zanger Michael McDonald zich bij de band voegen.

"The Doobie Brothers betreuren het aan te moeten kondigen dat hun 50th Anniversary Tour is verplaatst. Deze beslissing is genomen met het oog op de gezondheid en veiligheid van de fans, de crew en de lokale medewerkers", is te lezen in een verklaring op de website van de band.

De tournee, waarbij de band dertig Amerikaanse steden zou aandoen, zou aanvankelijk over twee weken van start gaan in West Palm Beach, in de staat Florida. Het laatste concert zou in oktober plaatsvinden in de Texaanse stad Houston.

Naast McDonald zouden ook medeoprichters Tom Johnston en Patrick Simmons en oud-gitarist John McFee meedoen, samen met leden van de huidige Doobie Brothers-tourband.

De band werd in 1969 opgericht en scoorde hits met onder meer Listen to the Music en Long Train Runnin'.