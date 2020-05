Hans Dulfer viert 65 jaar in het vak niet op zijn tachtigste verjaardag maar precies een jaar later. Het jubileumoptreden van de saxofonist en bandleider is vanwege de coronacrisis uitgesteld tot 28 mei 2021.

Net als op de eerder geplande datum is de locatie de Amsterdamse popzaal de Melkweg. De Dulfer 80 tournee staat vooralsnog gepland om te beginnen op 4 september 2020.

In februari werd bekend dat Dulfer op jubileumtournee zou gaan langs verschillende zalen in Nederland. Hoewel de saxofonist naar eigen zeggen een hekel heeft aan jubilea, liet hij zich ook in 2015 verleiden tot een jubileumtournee om te vieren dat hij dat jaar 75 werd en 60 jaar optrad.

Dulfer is de vader van saxofoniste Candy Dulfer. Uit haar handen ontving de saxofonist in 2015 tijdens het Amsterdam Jazz Festival een lifetime achievement award.

