LL Cool J zegt in gesprek met Complex dat hij de weg vrij heeft gemaakt voor gevoelige raps.

De nu 52-jarige LL Cool J zich dat zijn hit I Need Love uit 1987, een van de eerste succesvolle gevoelige hiphopnummers, "veel wrijving" veroorzaakte.

Volgens de rapper was de hiphopscene destijds "erg conservatief" en moesten de nummers aan een bepaalde mate van "mannelijkheid" voldoen. "Gingen je nummers niet over iemand in zijn gezicht stompen of een deur intrappen, dan kreeg je geen credit."

"Ik ben blij dat iemand als Fabolous nu, jaren later, zijn ding kan doen en nog steeds zeer gerespecteerd wordt als tekstschrijver. Iemand als Jadakiss kan zijn liefdesliedje doen en toch gerespecteerd worden als tekstschrijver... Ik ben blij dat ik hen heb kunnen helpen."

LL Cool J (Ladies Love Cool James) scoorde hits als I Need Love, Doin' It en Phenomenon. De Amerikaan won Grammy's voor zijn singles Mama Said Knock You Out en Hey Lover.