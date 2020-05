Boy George is blij dat hij tegenwoordig zelf de auteursrechten van de muziek die hij maakt bezit, vertelt hij in de podcast Grounded with Louis Theroux.

"Ik heb vlak voor Kerstmis een deal gesloten met het bedrijf Primary Wave, dat mijn muziek in films probeert te krijgen", aldus de Culture Club-frontman. "Bij hen bezit ik het auteursrecht. Het is een nieuwe ervaring voor mij om muziek te bezitten."

Dat komt doordat hij van geen enkel nummer dat hij in de jaren tachtig maakte de auteursrechten bezit, vertelt de zanger. "De muziekmaatschappij kan daarmee doen wat ze wil, en dat gebeurt dan ook", aldus de 58-jarige Brit.

George vertelt dat de platenmaatschappij daardoor bijvoorbeeld ook de songtekst van Karma Chameleon, Culture Clubs grootste hit, kan veranderen. Zo is het nummer tegen zijn zin in een reclame van een burgerrestaurant terechtgekomen. "Er is een versie die over wortels en erwten ging van gemaakt. Natuurlijk zien we er geld van, maar ik zou ervoor betalen als het daardoor niet op die manier gebruikt zou worden."

Ook liet George weten dat hij enorm productief is tijdens zijn periode in zelfisolatie. "Ik heb zo veel muziek geschreven dat ik genoeg heb voor zes of zeven albums, hoewel ik niet zeg dat alles even goed is."