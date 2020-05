Jimmy Cobb, de drummer die meespeelde op het beroemde jazzalbum Kind of Blue van Miles Davis, is zondag op 91-jarige leeftijd overleden. Dat meldt producent en manager Todd Barkan maandag op Facebook.

De als Wilbur James Cobb geboren drummer was het laatste nog levende lid van de groep, die op 2 maart en 22 april 1959 het legendarische album opnam.

In de door trompettist Davis samengestelde groep zaten naast Cobb ook Julian Adderley op altsaxofoon, John Coltrane op tenorsaxofoon, Bill Evans en Wynton Kelly op piano en Paul Chambers op basgitaar.

Kind of Blue geldt als een van de bestverkochte en meest invloedrijke jazzalbums die ooit zijn uitgebracht. Cobb speelde ook op andere albums van Davis, waaronder Sketches of Spain en Someday My Prince Will Come.

In 2008 ontving Cobb de NEA Jazz Masters Award, de hoogste onderscheiding voor jazzmuzikanten in de Verenigde Staten.