De opkomende rapper KJ Balla is op 23-jarige leeftijd doodgeschoten in Brooklyn, New York. Recentelijk bracht hij nog een muziekvideo uit waarin hij rapte "niet op straat te kunnen sterven".

KJ Balla, ook wel bekend als Kennedy Joseph Noel, werd in de borst geschoten toen een schutter vijf schoten afvuurde terwijl hij vrijdagavond langsreed in een passerende auto.

De schietpartij gebeurde net voor 22.00 uur. De rapper was ongeveer 1,5 kilometer van zijn huis verwijderd toen hij werd neergeschoten. Paramedici brachten hem met spoed naar het ziekenhuis, waar hij stierf.

KJ Balla staat bekend om zijn nummers Switch the Game en Strangers. Een muziekvideo uit 2017, Cookin Up, is meer dan 1,8 miljoen keer bekeken op YouTube.

Veel van zijn teksten richten zich op straatgeweld en vuurgevechten. Zijn familie zegt dat hij gefocust was op zijn muziekcarrière en een geboren artiest was.

"Hij danste in de treinen toen hij klein was. Toen begon hij te rappen. Hij was echt bezig met zijn rapcarrière en wachtte tot die echt van start ging", zei de moeder van de rapper, Valencia Smith, tegen Daily News.

Een 26-jarige man die ten tijde van de schietpartij bij de rapper was, werd in de rug, buik en arm geschoten. Hij zal het naar verwachting overleven.

Een motief voor de moord is nog niet gevonden.