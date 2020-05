Niall Horan ontkent dat er een reünie van One Direction komt. De zanger die deel uitmaakte van de boyband vertelt vrijdag aan Nova FM dat er amper over de mogelijkheid is gesproken.

Onlangs ontstonden er geruchten dat de band weer bij elkaar zou komen voor een tienjarig jubileum. One Direction werd namelijk in juli 2010 gevormd tijdens een uitzending van de Britse versie van X Factor.

Zanger Liam Payne zei kortgeleden dat de vijf originele leden van de band in gesprek waren over een reünie, maar Horan maakt nu duidelijk dat er niets uit die gesprekken is gekomen. "Er is amper over gesproken. We hebben gekeken of er nog iets op de plank lag wat we konden uitbrengen, maar dit was niet het geval", vertelt hij.

Zanger Louis Tomlinson zei vorig jaar nog dat een reünie van de band onvermijdelijk is. Inmiddels werken alle leden aan hun solocarrière. Harry Styles, Zayn Malik en Horan hebben alle drie al twee soloalbums op hun naam staan. Tomlinson en Payne brachten onlangs beiden hun debuut uit.

Malik was in 2015 de eerste die de boyband verliet. Later dat jaar verscheen er nog een album van het overgebleven viertal, maar ze kondigden aan vanaf 2016 in ieder geval tijdelijk hun eigen weg te gaan.