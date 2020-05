De Guineese zanger en muzikant Mory Kanté, bekend van de wereldhit Yéké yéké is vrijdag op zeventigjarige leeftijd overleden, zo heeft zijn zoon Balla Kanté bekendgemaakt. Hij was al geruime tijd ziek.

Kanté ging voor behandelingen vaak naar Frankrijk, maar door de coronacrisis was reizen vanuit Guinee niet meer mogelijk. Hij overleed vrijdagochtend in een ziekenhuis in de Guineese hoofdstad Conakry.

"We zagen zijn toestand snel verslechteren, maar ik was toch verbaasd, omdat hij veel slechtere periodes had meegemaakt", aldus zoon Balla Kanté tegenover het Franse persbureau AFP.

Kanté werd in 1988 wereldberoemd met het nummer Yéké yéké, waarvan miljoenen exemplaren zijn verkocht. Het was de eerste single van een Afrikaanse artiest waarvan meer dan 1 miljoen exemplaren over de toonbank gingen. Ook stond het nummer wekenlang in de top van de internationale hitlijsten.