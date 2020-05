De door U2-zanger Bono handgeschreven tekst voor het nummer I Still Haven't Found What I'm Looking For heeft donderdag op een veiling 76.000 Britse pond opgebracht (ongeveer 84.000 euro). De opbrengst is ten bate van de strijd tegen de coronapandemie.

I Still Haven't Found What I'm Looking For staat op het U2-album The Jushua Tree uit 1987. Het nummer behaalde in 1987 de zesde plek in de Nederlandse Top 40.

De totale opbrengst van de door acteur Billy Porter gepresenteerde One Love COVID-19 Relief Auction was donderdag 179.755 Britse pond (ongeveer 197.000 euro). Er gingen ook items van onder anderen Amy Winehouse, Shawn Mendes en Ziggy Marley onder de hamer.

De veiling werd vanwege de coronacrisis online gehouden. De opbrengst gaat naar de Britse gezondheidszorg.

