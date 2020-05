Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Lady Gaga & Ariana Grande - Rain On Me

Lady Gaga brengt volgende week haar album Chromatica uit, de opvolger van Joanne dat in 2016 verscheen. De zangeres deelde eerder dit jaar haar single Stupid Love dat haar terugkeer naar dansbare popmuziek betekende. Haar nieuwe single Rain On Me is een samenwerking met Ariana Grande. Het nummer gaat over het overwinnen van moeilijke tijden en lijkt geïnspireerd op de housemuziek van de jaren negentig. Op het album dat vrijdag 29 mei verschijnt, staan verder samenwerkingen met Elton John en Blackpink.

Beluister het nummer hier

Dotan - No Words

Dotan heeft zijn EP Numb uitgebracht. De plaat bundelt de singles Numb, Letting Go en Bleeding die de Nederlandse singer-songwriter in de afgelopen twaalf maanden uitbracht. Op de EP staat ook een vierde lied; zijn nieuwe single No Words. Numb is Dotans eerste nieuwe werk sinds zijn album 7 Layers in 2014 verscheen. Op die plaat staan hits als Home en Hungry.

Beluister het nummer hier

Ellie Goulding - Power

Het recentste album van Ellie Goulding, Delirium, stamt alweer uit 2015. De zangeres heeft op sociale media aangekondigd volgende week meer bekend te maken over de opvolger. Tot die tijd hebben fans alvast een nieuwe single om zich zoet mee te houden. Goulding, bekend van hits als Love Me Like You Do en Burn, leende voor het refrein van haar nieuwe single Power de melodie van Dua Lipas eerste hit Be The One. De schrijvers van dat nummer krijgen dan ook een vermelding bij de credits van Power.

Beluister het nummer hier

Sia - Together

Sia heeft niet alleen een nieuw album klaarliggen, maar ook een film geschreven en geregisseerd. De film heet Music en het album is de bijbehorende soundtrack. Het is nog niet bekend wanneer Music, waar onder anderen Kate Hudson een rol in speelt, uitkomt. Maar de eerste single van de soundtrack is al wel verschenen. Het lied heet Together en werd door Sia geschreven in samenwerking met Jack Antonoff. Sia bracht haar recentste album, This Is Acting, in 2016 uit.

Beluister het nummer hier