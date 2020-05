Lana del Rey kondigt in een uitgebreid Instagram-bericht niet alleen haar album aan, dat op 5 september zal verschijnen, maar haalt ook uit naar mensen die kritiek op haar hebben. De zangeres schrijft dat ze het zat is dat ze niet mag zingen waarover ze wil zingen.

"Nu Doja Cat, Ariana (Grande, red.), Camila (Cabello, red.), Cardi B, Kehlani en Nicki Minaj en Beyoncé hits hebben gehad met nummers over sexy zijn, naakt rondlopen, seks, vreemdgaan en meer, mag ik alsjeblieft zingen over me sterk en mooi voelen doordat ik verliefd ben, ook al is de relatie niet perfect?", aldus de 34-jarige zangeres op Instagram.

Del Rey zegt er genoeg van te hebben dat andere vrouwelijke schrijvers en artiesten zeggen dat zij geweld in een relatie 'glamoureus' laat lijken. "Terwijl ik gewoon een glamoureus mens ben en zing over de realiteit en wat we nu allemaal zien in de wereld."

In het verleden heeft onder anderen zangeres Lorde zich kritisch uitgelaten over de teksten van Del Rey, omdat de teksten zouden aanmoedigen dat vrouwen zich aan een man onderwerpen.

Del Rey zegt nu dat ze het belangrijk vindt eerlijk te zijn in haar teksten en zegt het vervelend te vinden dat ze daarom zoveel kritiek krijgt. De zangeres is van plan op 5 september haar nieuwe album uit te brengen en ook daarop zo eerlijk mogelijk te zijn.