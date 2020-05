The Weeknd heeft zijn gehele tournee naar 2021 verplaatst. De zanger zou op 19 oktober in de Ziggo Dome in Amsterdam staan, maar ziet daar vanwege het coronavirus van af.

Voor de meeste optredens zijn nog geen exacte data bekendgemaakt, maar de zanger begint zijn tournee exact een jaar nadat die eigenlijk zou plaatsvinden.

De vervangende datum voor zijn concert in de Ziggo Dome is al wel bekend: hij staat op 19 oktober 2021 op het podium in Amsterdam.

De zanger vraagt via Instagram aan zijn fans om de kaartjes die ze hebben gekocht vast te houden: alle tickets zijn geldig voor de vervangende optredens. In een bericht benadrukt hij dat als fans niet kunnen op de nieuwe datum, ze hun geld terug zullen krijgen.