De Red Hot Chili Peppers, die eigenlijk dit jaar op Pinkpop zouden staan, treden op tijdens de editie van volgend jaar. Het is de eerst bevestigde act voor het festival dat op vrijdag 18 juni 2021 start.

De band zou op de inmiddels geannuleerde editie van Pinkpop de afsluiter op de vrijdag zijn. Eind april werd bekend dat het festivalseizoen is geschrapt wegens de coronacrisis. Grootschalige evenementen zijn in elk geval tot 1 september niet toegestaan.

Kort daarop liet de organisatie van het festival weten dat de 51e editie van Pinkpop plaatsvindt op 18, 19 en 20 juni 2021. Reeds gekochte tickets voor het driedaagse festival blijven volgend jaar geldig.

Of eerder bevestigde artiesten als Guns N' Roses, Twenty One Pilots en Post Malone in 2021 ook op Pinkpop te zien zijn, is nog niet bekend.