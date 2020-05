De demo van het nummer Angel in Disguise door ex-Beatlesleden Ringo Starr en Paul McCartney heeft dinsdag bij een veiling door Omega Auctions 9.900 Britse pond (ongeveer 11.000 euro) opgebracht. Dit is minder dan de helft van het streefbedrag van 20.000 pond.

Angel in Disguise was opgenomen voor Ringo Starr's soloalbum Time Takes Time uit 1992 maar haalde de eindselectie niet. De demo, op een cassettebandje, bevat een versie die door de drummer van de Beatles als leadzanger is gezongen en een uitvoering waarin de bassist van de in 1970 gestopte band de belangrijkste zangpartij voor zijn rekening neemt.

De verkopende eigenaar van de demo was de Luxemburgse dj Tony Prince. De dj kreeg de opname in bezit nadat hij op zoek was gegaan naar artiesten om het nummer opnieuw op te nemen.

Ringo Starr en Paul McCartney hebben na het stoppen van The Beatles meerdere muziekprojecten samen uitgevoerd. Angel in Disguise is naar verluidt het enige nummer dat de twee zonder anderen hebben geschreven