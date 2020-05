Theaters en concertzalen mogen per 1 juni maximaal dertig bezoekers ontvangen, exclusief personeel, dat meldt minister-president Mark Rutte dinsdag tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen. Dat is een verandering ten opzichte van wat er twee weken geleden werd bekendgemaakt. Toen werd personeel nog gerekend onder de dertig personen, maar dat bleek "niet haalbaar".

"Per 1 juni zijn samenkomsten van dertig personen binnen toegestaan in alle gebouwen die publiekelijk toegankelijk zijn. Exclusief personeel", vertelt Rutte.

"Dat betekent dat elke bioscoopzaal en theaterzaal, elk restaurant en elk café dertig gasten mag ontvangen." Dat is anders dan eerder aangekondigd, toen het personeel nog meetelde. "Dat blijkt in de praktijk heel lastig te zijn."

Bij film-, theater- en concertzalen geldt dat er maximaal dertig mensen publiek per zaal aanwezig mogen zijn. Hierbij benadrukt Rutte dat mensen zich op 1,5 meter afstand van elkaar moeten bevinden en er een checkgesprek vooraf moet plaatsvinden, waarbij kan worden ingeschat of een bezoeker last heeft van verkoudheidsklachten.

Musea, muziekscholen en festivals

Musea en monumenten mogen per 1 juni ook open, mits bezoekers zich vooraf bij het museum aanmelden of van tevoren kaartjes kopen. Zo kunnen instellingen in de gaten houden of zij 1,5 meter afstand kunnen waarborgen. Het maximale aantal bezoekers is afhankelijk van de grootte van een gebouw.

Ook muziekscholen en centra voor de kunsten kunnen weer per 1 juni open. Hier geldt een maximumaantal van dertig bezoekers per gebouw. Ook hier blijft de anderhalvemeterregel van kracht.

Tot slot zijn festivals toegestaan als ze voorstellingen presenteren voor maximaal dertig bezoekers die 1,5 meter afstand houden.