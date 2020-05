De show die Rammstein op 24 juni 2020 zou geven in het Nijmeegse Goffertpark, is verplaatst naar 3 augustus 2021. Organisator GreenHouseTalent maakt dinsdag bekend dat reeds gekochte kaarten geldig blijven.

Het uitverkochte concert werd eerder afgelast wegens het coronavirus. Grote evenementen zijn tot nader orde verboden.

Rammstein zou op 25 mei in Klagenfurt, Oostenrijk, aan het Europese deel van hun Stadium Tour beginnen. Deze zou op 4 augustus worden afgesloten in het Deense Aarhus.

De band schreef eerder in een verklaring: "Vanwege lokale evenementbeperkingen met betrekking tot het coronavirus, die nu van invloed zijn op bijna alle geplande data, kan de stadiontournee van de band helaas niet plaatsvinden."

De Duitse band, bekend van nummers als Du Hast en Sonne, was in juni 2019 voor het laatst te zien in Nederland. Rammstein gaf toen een concert in de Rotterdamse Kuip.