Ariana Grande en Justin Bieber scoorden deze week in de Verenigde Staten een nummer 1-hit met Stuck with U en daar is rapper Tekashi 6ix9ine niet over te spreken. Hij stelt dat er is gesmokkeld met creditcards om meer exemplaren van de single te kopen. Grande ontkent dit dinsdag via sociale media.

De rapper bracht in dezelfde week Gooba uit. Het nummer is zijn eerste single sinds in april duidelijk werd dat hij de rest van zijn gevangenisstraf thuis mag uitzitten. De video van dit nummer werd beduidend vaker bekeken (inmiddels meer dan 190 miljoen keer) op YouTube dan het duet van Grande en Bieber (ruim 40 miljoen keer).

Aangezien de hitlijst van Billboard niet alleen is gebaseerd op het aantal streams, maar ook op de verkoop van muziek en airplay op de radio, kwamen Bieber en Grande op de eerste plaats binnen en moest Tekashi 6ix9ine het doen met de derde plaats.

De rapper zegt in een video op Instagram te hebben ontdekt dat er 30.000 exemplaren van Stuck With U zijn aangekocht met zes creditcards en dat het team van Bieber en Grande daarmee de notering zou hebben gekocht.

257 Ariana Grande & Justin Bieber - Stuck With U

'Wees dankbaar dat er überhaupt mensen naar je muziek luisteren'

"Ik verspil normaal geen energie aan drama, maar deze vreemde beschuldigingen gaan te ver", reageert Grande. "Onze fans hebben de single gekocht en nooit meer dan vier keer per creditcard, zoals in de regels staat."

"Verkoop telt zwaarder dan streams en dit kun je niet ontkennen", schrijft de zangeres. "Iedereen die niet tevreden is met zijn plek in de hitlijsten en het harde werk van vrouwen probeert te ontkrachten, kan beter dankbaar zijn dat er überhaupt mensen zijn die naar je muziek luisteren."

"Ik heb zo vaak bijna een nummer 1-hit gescoord, maar daar hoorde je mij niet over, want ik ben dankbaar dat ik hier mag zijn en dat zou jij ook moeten zijn. Ik feliciteer al mijn getalenteerde collega's die deze week de top tien haalden, zelfs de nummer 3", zegt ze met een verwijzing naar Tekashi 6ix9ine.

Ook Bieber doet een duit in het zakje. Hij schrijft dat het verhaal van de rapper over de creditcards simpelweg niet waar is en dat per creditcard maar vier aankopen worden meegeteld. Daarnaast spoort de Canadese popster zijn collega aan om in het vervolg ook zijn naam te vermelden als hij over hun single praat en niet alleen Grande de schuld te geven.

Stuck With U is de eerste samenwerking van Grande en Bieber, die beiden door Scooter Braun gemanaged worden. De opbrengst van de single wordt gedoneerd aan de First Responders Children's Foundation.