Typhoon zou dit jaar terugkeren op de Nederlandse podia en festivals, nadat hij anderhalf jaar lang met een burn-out kampte. Dat corona daar een streep door heeft gezet, vindt de artiest moeilijk te verteren. Dat zegt hij in LINDA.

"Ik heb vertrouwen, ik weet dat het goedkomt, maar ik had afgelopen week wel een dag lang verdriet toen ik me realiseerde dat alles wat ik voor de zomer gepland had niet door zou gaan", zegt Typhoon, wiens echte naam Glenn de Randamie is.

De Randamie zou op tientallen festivals optreden, waaronder op Lowlands. In november staat de artiest vijf maal in de Melkweg geprogrammeerd, maar ook die optredens zouden zomaar geannuleerd kunnen worden door de gevolgen van het coronavirus.

'Ik geloof niet dat mensen het zullen vergeten'

De Randamie dacht er aanvankelijk ook aan zijn nieuwe album uit te stellen, maar het werk verschijnt definitief komende zomer. De artiest voelt de behoefte zijn gevoelens met zijn luisteraars te delen.

"Het gaat om de intentie. Het begon bij mij ooit met de drang om mooie dingen te maken, mensen blij te maken en te verbinden. Dat dat nu niet op de normale manier kan, doet niets af aan die intentie. En ik geloof niet dat mensen het zullen vergeten en dat ze weer naar me zullen komen kijken in de zalen als dat weer kan."