Taylor Swift heeft zondag live-uitvoeringen van muzieknummers op haar album Lover uitgebracht via YouTube, Spotify en Apple+. De nummers zijn opgenomen tijdens het City of Lovers-concert dat de zangeres in september gaf in Parijs.

Het titelnummer van Swift's album Lover is een van de uitgebrachte live-uitvoeringen. ME!, You Need To Calm Down, Death By A Thousand Cuts, The Archer, Daylight en Cornelia Street zijn de andere nummers die sinds zondag beschikbaar zijn.

Het uitbrengen van de live-uitvoeringen viel tegelijk met de eerste uitzending van City of Lovers op de Amerikaanse televisiezender ABC. Vanaf maandag is het concert van Swift te zien op streamingdienst Disney Plus.

In februari gaf Swift een live-versie van The Man uit. Ook die versie was in september opgenomen tijdens het concert in Parijs.