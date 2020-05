Lionel Richie blaast het nummer We Are the World uit 1985 nieuw leven in. In tegenstelling tot bij het origineel, doet hij dit niet met een enorme sterrencast, maar met oud-deelnemers van het programma American Idol, waar Richie jurylid is. Het nummer wordt zondagavond uitgebracht.

Het nummer wordt gezongen door voormalige winnaars en deelnemers van de Amerikaanse talentenjacht, waaronder Jordin Sparks, Lauren Alaina, Scotty McCreery en Fantasia. Maar Richie zal zelf ook te horen zijn in het lied, net als de andere juryleden: Katy Perry en Luke Bryan.

Over zijn beslissing om American Idol-deelnemers voor de remake te gebruiken, vertelde Richie aan Billboard: "We hebben het met de sterrencast gedaan en dat was historisch. Deze jongeren inspireren me met hun talent en ze weerspiegelen de diversiteit van de wereld."

In maart maakte Richie al bekend dat hij met het idee speelde om, 35 jaar nadat het origineel uitkwam, een nieuwe versie van het liedje We Are The World uit te brengen. De opbrengsten van de single worden gebruikt om de coronacrisis te kunnen bestrijden.

Voor de derde keer uitgebracht

We Are the World is oorspronkelijk geschreven door Richie en Michael Jackson en werd uitgebracht in 1985. De opbrengst ging destijds naar de non-profitorganisatie United Support Of Artists For Africa (USA For Africa). Het geld werd gebruikt om "de pijn van armoede in Afrika en de Verenigde Staten te helpen verlichten".

Aan de originele versie van We Are The World werkten onder anderen Cyndi Lauper, Bruce Springsteen, Ray Charles, Billy Joel, Diana Ross, Stevie Wonder en Bob Dylan mee.

Er werd al eerder een nieuwe versie van het nummer uitgebracht. In 2010 werd We Are The World opnieuw uitgevoerd, om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de aardbeving op Haïti. Aan die versie werkten onder anderen Justin Bieber, Mary J. Blige, Miley Cyrus, Lil Wayne, Snoop Dogg, Kanye West en The Jonas Brothers mee.