The Roots-drummer Questlove organiseert op 28 mei een virtueel eetfeest waarvan de opbrengst gaat naar America's Food Fund, meldt Rolling Stone zaterdag. Deze door onder anderen Leonardo DiCaprio opgezette goededoelenstichting deelt maaltijden uit aan mensen die getroffen zijn door de coronapandemie.

Verschillende muzikanten, waaronder Questloves medebandleden van de rapgroep The Roots zullen via videoverbindingen gerechten met elkaar delen tijdens Questlove's Potluck.

"Ik houd ervan om vrienden, collega's en mensen die ik bewonder samen te brengen met voedsel", aldus de drummer van de groep die vooral bekend is van het nummer The Seed (2.0) in een verklaring. "Wanneer dat kan rondom een zaak die mij ter harte gaat, is dit extra waardevol."

Questlove's Potluck is geïnspireerd door de mixtape van de drummer Potluck Cookbook: A Dinner Party for Friends, Their Recipes, and the Songs They Inspire uit 2019. Het evenement begint om 4.00 uur Nederlandse tijd.

