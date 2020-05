Jeangu Macrooy hoopt dat Love Shine a Light zaterdag tijdens een aangepaste show van het afgelaste Eurovisie Songfestival 2020 alsnog tot een Songfestival-gevoel leidt bij de kijkers. Alle afgevaardigden van de 41 landen die zouden deelnemen aan het muziekevenement zingen dan gezamenlijk het nummer.

Macrooy zou Nederland zaterdag met zijn nummer Grow vertegenwoordigen tijdens Eurovisie Songfestival in Rotterdam, maar door het coronavirus werd het evenement in maart met een jaar uitgesteld.

"Ik vind het wel fijn dat we nog iets doen. Ik hoop dat het al die mensen die kijken toch nog een beetje een Songfestival-gevoel geeft", zei Macrooy zaterdag op NPO Radio 1.

Macrooy nam de vertolking van Love Shine a Light, het nummer waarmee de Britse band Katrina and the Waves in 1997 het Eurovisie Songfestival won, eerder al op in zijn woonkamer. "Ze gaan dat op een mooie manier bij elkaar brengen. Ik ben zelf ook benieuwd. Ik ga vanavond zelf ook op de bank zitten."

In Eurovision: Europe Shine a Light staan presentatoren Chantal Janzen, Jan Smit en Edsilia Rombley alsnog stil bij het jaarlijkse muziekevenement. Over de verdere invulling van het programma is verder niets bekendgemaakt.

