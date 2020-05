Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg heeft beloofd alle Nederlandse artiesten die geboekt stonden voor het festival in 2020 volgend jaar weer uit te nodigen. Hij vertelt aan IedereenLive dat dit niet meteen geldt voor alle internationale acts.

"De Nederlandse acts die we dit jaar hadden geboekt, zullen we allemaal weer opnieuw uitnodigen om de Nederlandse muziekindustrie te steunen", vertelt Van Eerdenburg.

De directeur van het festival, dat jaarlijks in augustus plaatsvindt, legt uit dat sommige artiesten al hebben toegezegd dat ze volgend jaar weer op tour willen gaan en op Lowlands willen optreden, terwijl anderen het nog niet weten.

Van Eerdenburg heeft nog niet besloten of hij alle internationale artiesten volgend jaar weer een uitnodiging gaat sturen. "Er zijn er een aantal waarvan wij het nog niet weten. We moeten ook een beetje opportunistisch zijn. Waar we er vorig jaar niet uitkwamen met bepaalde artiesten en dachten, dan doen we die maar, wordt het mogelijk nu zelfs beter", zegt hij over de line-up.

De line-up van 2020 bestond onder anderen uit The Chemical Brothers, Liam Gallagher, London Grammar en Lewis Capaldi. Nederlandse artiesten als The Opposites, Typhoon en Eefje de Visser waren ook geboekt.