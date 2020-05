Sheryl Crow en Billy Ray Cyrus treden woensdag op tijdens het online benefietconcert Feed The Front Line Live, meldt countryplatform CMT via Instagram. De opbrengst komt ten goede aan Feed The Front Line, een stichting die maaltijden uitdeelt aan hulpverleners die strijden tegen het coronavirus.

Naast Crow en Cyrus staan ook onder anderen Avril Lavigne, Kenny Chesney en Faith Hill op het affiche. Het benefietconcert begint om 16.00 uur (Nederlandse tijd) en is opgedeeld in een ontbijt-, lunch- en dinerprogramma.

De organisatie van Feed The Front Line Live is in handen van CMT. Het platform belooft via Facebook en YouTube "een virtueel benefietfestival dat je nog nooit hebt gezien".

De aankondiging van benefietfestival Feed The Frontline Live. (Foto: Instagram/CMT)