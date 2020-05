Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Katy Perry - Daisies

Katy Perry brengt in augustus haar nieuwe album uit. De zangeres, die in verwachting is van haar eerste kind met Orlando Bloom, bracht in het afgelopen jaar al verschillende singles uit, waaronder Never Worn White en Harleys In Hawaii. Perry schreef haar nieuwe single Daisies als herinnering aan zichzelf om haar eigen doelen te blijven najagen, wat anderen daar ook van mogen denken. Eerder deze week ging het gerucht dat Daisies een duet zou zijn met Taylor Swift, maar dat blijkt niet het geval.

Duncan Laurence - Someone Else

Een jaar na zijn overwinning op het Eurovisie Songfestival met het lied Arcade, brengt Duncan Laurence zijn eerste EP Worlds On Fire uit. Het lied Someone Else wordt als single naar voren geschoven. De zanger schreef het nummer tijdens zijn verblijf in Los Angeles samen met producer en artiest Leland, die eerder met Selena Gomez en Troye Sivan werkte. Zaterdagavond brengt Laurence het nummer live ten gehore tijdens de vervangende Songfestival-show Eurovision: Europe Shine a Light.

Ilse DeLange - Way Back Home

Ilse DeLange brengt op 15 mei het in Duitsland geschreven en opgenomen album Changes uit. De zangeres is momenteel te zien in de Duitse versie van Beste Zangers. Op de plaat staat de single Changes en het duet Wrong Direction dat ze zingt en schreef met de Duitse zanger Michael Schulte. DeLange vertelt in gesprek met NU.nl dat het album meer een popgeluid heeft dan haar vorige albums.

Douwe Bob - What A Wonderful World

Douwe Bob nam onlangs voor een reclame zijn eigen versie op van het nummer What A Wonderful World, in 1967 voor het eerst uitgebracht door Louis Armstrong. De zanger kreeg naar eigen zeggen veel positieve reacties op zijn cover en besloot daarom om een videoclip op te nemen en het nummer op Spotify uit te brengen. Eerder dit jaar verscheen al de single Until Then van de winnaar van De Beste Singer-Songwriter van Nederland die in 2016 Nederland vertegenwoordigde op het Songfestival.

Kygo & OneRepublic - Lose Somebody

De Noorse producer en dj Kygo, bekend van hits als Firestone, It Ain't Me en Stargazing, brengt op 29 mei een nieuwe plaat uit. Op het album Golden Hour staan samenwerkingen met onder anderen Zara Larsson en Kim Petras en een herbewerking van Higher Love met vocalen van Whitney Houston. Op zijn nieuwe single werkt Kygo samen met OneRepublic, de band van Ryan Tedder bekend van hits als Apologize en en Counting Stars.

