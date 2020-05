Katy Perry liet vrijdag de videoclip voor haar nieuwe single Daisies in première gaan en bereidde haar fans daarmee voor op haar zesde studioalbum. Het album wordt uitgebracht op 14 augustus, meldt Entertainment Weekly.

In een recente Instagram-livestream zinspeelde Perry al op haar nieuwe album toen ze zei: "Er zal veel gebeuren deze zomer. Ik zal niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk bevallen van iets waar jullie op hebben gewacht."

Perry's vijfde album met Capitol Records (en haar zesde in het totaal) volgt het in 2017 verschenen album Witness op. Tussendoor bracht de zangeres een reeks singles uit, waaronder Harleys in Hawaii en Never Worn White.

Vrijdag speelt de 35-jarige Perry Daisies live vanuit huis en beantwoordt ze vragen van fans via Amazon Music. Tegelijkertijd zal ze aandacht vragen voor het MusiCares COVID-19 Relief Fund, dat is opgericht om hulp te bieden aan professionals in de muziekindustrie die als gevolg van de pandemie hun baan hebben verloren. De livesessie begint om 19.00 uur Nederlandse tijd.

Het wordt een drukke zomer voor Perry, want ze zal dan ook bevallen van een dochter. De zangeres maakte haar zwangerschap bekend in de videoclip voor haar single Never Worn White. In de laatste scène wrijft ze over haar buik. Later bevestigde ze op sociale media dat ze inderdaad in verwachting is.

Perry heeft sinds 2016 een relatie met Orlando Bloom. Vorig jaar verloofde de zangeres zich met hem. De 43-jarige acteur kreeg eerder met het Australische model Miranda Kerr al een zoon. Hun zoon Flynn is nu negen jaar oud.