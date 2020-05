Het concert dat Queen in 1992 organiseerde als eerbetoon aan Freddie Mercury, wordt opnieuw uitgezonden via YouTube. Kijkers mogen een donatie geven en dit geld zal worden gebruikt voor de coronacrisis, meldt Rolling Stone.



Naast Queen traden ook onder anderen David Bowie, George Michael en Axl Rose op tijdens het concert in het Wembley Stadium. De opbrengsten van het concert werden destijds gebruikt voor het Mercury Phoenix Trust, het fonds dat geld inzamelt tegen aids. Mercury overleed enkele maanden voor het concert aan de gevolgen van de ziekte.

Het concert zal vrijdag 15 mei om 20.00 uur (Nederlandse tijd) worden uitgezonden via YouTube en is vervolgens 48 uur lang te bekijken. Voor iedere dollar die door kijkers wordt gedoneerd, zal YouTube ook 2 dollar doneren aan de bestrijding van het coronavirus.

Het is niet de eerste keer dat de Britse band en leadzanger Adam Lambert zich inzetten tijdens de coronacrisis. Eerder namen ze hun nummer We Are The Champions opnieuw op, om de opbrengsten te doneren aan de bestrijding van het virus.

De band zou eigenlijk op wereldtour zijn, maar die is wegens de coronacrisis uitgesteld.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.