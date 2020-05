Beckett Cypher, de zoon van Melissa Etheridge, is woensdag overleden. De zangeres meldt op Twitter dat de zoon die ze met haar voormalige partner Julie Cypher deelt, is overleden aan de gevolgen van een verslaving aan pijnstillers.

"Vanaf vandaag behoor ik tot de honderdduizenden families die een geliefde zijn verloren aan een verslaving aan opioïden", aldus Etheridge, die vooral bekend is van de hit Like The Way I Do uit 1989. "Mijn zoon Beckett had moeite om zijn verslaving te boven te komen en is daar vandaag aan bezweken."

Etheridge en haar voormalige partner Cypher kregen zoon Beckett en diens 23-jarige zus Bailey via kunstmatige inseminatie met hulp van zanger David Crosby. De zangeres, die in 1993 optrad tijdens de inauguratie van de Amerikaanse president Bill Clinton, kreeg in 2006 ook een tweeling met haar toenmalige partner Tammy Lynn Michaels.

Etheridge heeft sinds de coronacrisis dagelijks vanuit huis opgetreden. In haar Twitter-bericht belooft de 58-jarige zangeres, die een Oscar won met het nummer I Need to Wake Up, dat snel weer te gaan doen. "Omdat zingen mij altijd heelt."