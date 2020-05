John Legend brengt op 19 juni zijn nieuwe album uit. De plaat heet Bigger Love, maakt de zanger woensdag via Instagram bekend.

Legend brengt het titellied van het album als nieuwe single uit. Eerder verschenen al de nummers Actions en Conversations in the Dark die ook op het plaat staan. Legend noemde Bigger Love onlangs in een interview met talkshowhost Jimmy Fallon zijn "meest sexy werk tot nu toe".

Bigger Love is het zesde album van Legend en volgt Darkness and Light uit 2016 op. De soul- en r&b-zanger brak in 2005 groots door met de single Ordinary People. Verder scoorde hij in Nederland hits met liedjes als Save Room, P.D.A. (We Just Don't Care) en Green Light. In 2013 bereikte zijn carrière een hoogtepunt toen de ballad All Of Me een wereldwijde nummer 1-hit werd.

Legend heeft samengewerkt met artiesten als Mariah Carey, Fergie, Tiësto, David Guetta, Kelly Clarkson en Sam Smith.