De erfgenamen van Prince hebben besloten een concert van de wereldberoemde soulzanger uit te zenden op YouTube, meldt Rolling Stone dinsdag. Het doel is om geld op te halen voor het Solidarity Response Fund van gezondheidsorganisatie WHO.

Het concert vond plaats op 30 maart 1985, in de Carrier Dome in Syracuse, New York. Het gaat om concertbeelden die Prince in hetzelfde jaar op video heeft uitgebracht. Het is voor het eerst dat het optreden digitaal te zien is.

Kijkers kunnen een donatie doen aan het Solidarity Response Fund van de WHO. Google heeft laten weten donaties tot 5 miljoen dollar (4,6 miljoen euro) te verdubbelen. Het geld wordt onder meer gebruikt voor zorg, onderzoek naar het coronavirus, en de ontwikkeling van vaccins, tests en behandelingen.

Een uur voor de première zit drummer Bobby Z, die tijdens het concert drumde, klaar om vragen van kijkers te beantwoorden.

Het streamingevenement duurt drie dagen en begint in de nacht van donderdag 14 mei op vrijdag 15 mei om 2.00 uur Nederlandse tijd.