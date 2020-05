Run the Jewels heeft dinsdag op Twitter aangekondigd dat hun nieuwe album RTJ4 op 5 juni wordt uitgebracht. Het is het vierde studioalbum van het Amerikaanse hiphopduo.

RTJ4 wordt het eerste album van het duo sinds RTJ3 uit 2016.

Tot dusver heeft Run The Jewels twee nummers van de plaat gedeeld: Ooh LA LA met Greg Nice en DJ Premier, en The Yankee and the Brave.

Op het nieuwe album werken de twee samen met onder anderen 2 Chainz, Pharrell Williams, Mavis Staples en Josh Homme.

Het duo, bekend onder de namen Killer Mike en El-P, is niet helemaal stil geweest sinds 2016. In oktober werkten ze samen met Danny Brown aan het nummer3 Tearz, en in november 2019 waren ze te horen op Kings & Queens van DJ Shadow.