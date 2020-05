Het evenement Rise Up New York! heeft 115 miljoen dollar (ruim 100 miljoen euro) opgebracht, meldt de organisatie waar de opbrengst naartoe gaat dinsdag via Twitter. Meerdere artiesten, onder wie Mariah Carey, Bon Jovi, Chris Rock en Billy Joel traden maandag op om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de inwoners van New York die door het coronavirus getroffen zijn.

Tijdens Rise Up New York! werden optredens afgewisseld met verslagen van het zorgpersoneel dat in de frontlinie staat. Er waren ook bijdragen van burgemeester Bill de Blasio en gouverneur Andrew Cuomo. De presentatie was in handen van Tina Fey.

De opbrengst van het evenement gaat naar de organisatie Robin Hood, die zich bezighoudt met armoedebestrijding in New York. De stad is zwaar getroffen door het coronavirus en veel mensen zijn door de sluiting van bedrijven hun baan kwijt geraakt.

Rise Up New York! was vanaf 19.00 uur lokale tijd online en via lokale Amerikaanse televisiezenders te zien.

