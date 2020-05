Zowel Rammstein als Guns N' Roses hebben hun Europese tournees, die deze lente en zomer gepland stonden, geannuleerd wegens de uitbraak van het coronavirus.

Rammstein zou op 25 mei in Klagenfurt, Oostenrijk, aan het Europese deel van hun Stadium Tour beginnen. Deze zou op 4 augustus worden afgesloten in het Deense Aarhus. De band schreef in een verklaring: "Vanwege lokale evenementbeperkingen met betrekking tot het coronavirus, die nu van invloed zijn op bijna alle geplande data, kan de stadiontournee van de band helaas niet plaatsvinden."

"We zijn momenteel aan het uitzoeken of het mogelijk is om de data te verzetten en zullen eventuele updates zo snel mogelijk doorgeven! Alle tickets blijven tot dan geldig. Nogmaals bedankt voor je begrip en geduld."

Rammstein zou 24 juni optreden in het Goffertpark in Nijmegen.

'We willen onze fans, crewleden en band veilig houden'

Ook Guns N' Roses moest de fans teleurstellen. Op de website schreef de band een bericht aan de "Guns N' Roses-familie".

"Helaas zal de komende Europese tour niet plaatsvinden. Dingen veranderen dagelijks en we willen onze fans, crewleden en band veilig houden. We werken samen met onze promotors, locaties en steden/landen hard aan vervolgstappen en zullen zo snel mogelijk verdere aankondigingen doen. Bedankt voor je geduld, we komen hier samen doorheen en kijken ernaar uit jullie allemaal snel te zien. "

De Europese tournee van de band zou aanvankelijk op 20 mei in Lissabon beginnen en in Dublin eindigen op 27 juni. De Nederlandse show was al geannuleerd; de band zou zondag 21 juni op Pinkpop spelen.