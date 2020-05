Dotan brengt op 22 mei een nieuwe EP uit. De zanger vertelt op Instagram dat de plaat Numb heet.

Verdere details over de EP doet Dotan nog niet uit de doeken. Het is nog niet bekend hoeveel liedjes er op de plaat staan en of de singles Numb, Letting Go en Bleeding, die hij in het afgelopen jaar uitbracht, er allemaal opstaan.

De EP verschijnt bijna een jaar nadat Dotan zijn comeback maakte met de single Numb. Het was zijn eerste nieuwe muziek die hij uitbracht nadat hij in opspraak raakte door zijn zogenaamde 'trollenleger'. De zanger werd ervan beschuldigd fanaccounts te hebben aangemaakt en verhalen te hebben verzonnen om zijn populariteit een boost te geven. Hij bood hier later zijn excuses voor aan.

Dotan bracht in 2014 zijn succesvolle tweede album 7 Layers uit. Op de plaat staan hits als Home, Hungry en Let The River In.