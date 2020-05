Een overweldigend aantal artiesten heeft hulp aangevraagd bij het Sena Performers Muziekproductiesfonds. In totaal kwamen ruim vijfhonderd aanvragen binnen, meldt Sena.

Het totaal aantal aanvragen is meer dan een verdubbeling van het aantal aanvragen uit 2019. Toen werden 212 productiebijdragen toegekend, laat Sena aan NU.nl weten.

In totaal wordt 831.234 euro toegewezen aan artiesten die nieuwe muziek willen opnemen. Om aanspraak te maken op het fonds gelden strenge regels. Artiesten moeten het geld ook echt in muziekproducties stoppen.

De ruimte om nu meer productiebijdragen uit te keren, is ontstaan omdat Sena mede door het afgelasten van veel festivals en projecten subsidies overhoudt.

"Hoewel wij voor festivals een coulanceregeling hebben ingesteld, op voorwaarde dat de musici als eerste betaald worden, vallen gelden vrij die juist nu het verschil kunnen maken. We hebben daarom besloten dit jaar aanvullend te investeren in het Muziekproductiefonds", zegt voorzitter Sena Performers Erwin Angad-Gaur op de website van Sena.

"Musici zitten werkloos thuis. Op deze manier kunnen wij hen helpen een negatieve situatie om te zetten in creatie, in iets moois. En kunnen wij helpen de heropstart na de crisis beter mogelijk te maken."

Niet alle aanvragen gehonoreerd

Lang niet alle aanvragen kunnen door Sena gehonoreerd worden, maar volgens Angad-Gaur wordt er naar oplossingen gezocht.

"Wij zijn daarom na de overweldigende hoeveelheid aanvragen aan het kijken of wij ook voor de komende aanvraagronden van dit jaar extra ruimte voor toewijzingen kunnen vinden", zegt Angad-Gaur, die ook kijkt naar "versoepeling van enkele voorwaarden en aanvullende middelen van derde partijen".

Naast het fonds bestaat sinds het uitbreken van de coronacrisis ook het Noodfonds Muziek, dat bedoeld is voor muziekprofessionals om het hoofd boven water te houden. In dat fonds zit op dit moment een miljoen euro.

"We voeren gesprekken met diverse partijen om aanvullende middelen te vinden. Dat gaat nooit snel genoeg en levert ook nooit genoeg op om de nood volledig te dempen. Het zijn druppels op een gloeiende plaat. Maar elke euro waarmee we mensen kunnen helpen is er één. Uitgangspunt is ook hier mensen te helpen te blijven investeren in een doorstart en in creatie. We zullen keuzes moeten maken om daarin zo efficiënt en zo eerlijk mogelijk hulp te bieden aan de groepen die het het hardste nodig hebben of die het minst op andere manieren al geholpen kunnen worden", aldus Angad-Gaur.