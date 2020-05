De hit Zoutelande, van Bløf en Geike Arnaert, is na 132 weken uit de Vlaamse Ultratop 50 verdwenen. Het liedje is hiermee recordhouder als langst genoteerde plaat in de hitlijst.

Bløf scoorde in 2017 met het nummer Zoutelande de grootste hit in de historie van de band. Het nummer, dat Bløf samen met de Belgische zangeres Arnaert opnam, stond tien weken op nummer één in de Nederlandse Top 40.

In de Mega Top 50 is Zoutelande de grootste Nederlandstalige hit sinds mei 1969. Met 56 weken is het de op een na langst genoteerde hit in de lijst. Alleen De Kabouterdans van Kabouter Plop stond er met 64 weken langer in.

Het liedje is een Nederlandstalige cover van het nummer Frankfurt Oder van Azel Bosse en Anna Loos. Bløf nam het nummer op voor het twaalfde studioalbum AAN en maakte met Arnaert een singleversie.